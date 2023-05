Scotch & Soda blijft actief in Frankrijk dankzij Belgische Groep Alain Broekaert

Groep Alain Broekaert (GAB) neemt Scotch & Soda Retail SAS over. Hiermee krijgt het de detailhandelsactiviteiten in Frankrijk in handen waardoor én blijven de banen in de Franse winkels behouden, zo blijkt uit een persbericht.

GAB krijgt door de overname 100 procent Scotch & Soda Retail SAS in handen. De overname is een logische stap voor modedistributeur GAB. Het bedrijf is namelijk de oprichter geweest van Scotch & Soda Belgium waardoor het al eigenaar is van 25 winkels van het merk in België en Luxemburg. Met de overname van de Franse tak krijgt GAB 26 winkels, 69 shop-in-shops, 10 shopcorners en vier franchisewinkels in handen.

Alle werknemers in de Franse tak van Scotch & Soda behouden hun baan. Het betreft alleen een wijziging van de eigenaar van de entiteit. Alle werknemers behouden hierdoor hun arbeidsvoorwaarden en voordelen.

Alain Broekaert, oprichter van GAB en Scotch & Soda Belgium, in het persbericht: “Met onze langdurige betrokkenheid bij het merk Scotch & Soda en onze ervaring in de internationalisering van het bedrijf, zijn we uitstekend gepositioneerd om strategische richting te geven aan het merk en verdere groei te stimuleren.”