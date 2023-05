Groothandels- en retailactiviteiten Scotch & Soda VS door Bluestar Alliance overgenomen

Bluestar Alliance, het bedrijf dat Scotch & Soda doorstartte, kondigt een geaffilieerde overname aan van de groothandels- en retailactiviteiten binnen de Verenigde Staten voor Scotch & Soda.

De groothandels- en retailactiva van het modemerk vallen nu onder een dochteronderneming van Bluestar Alliance wat het onder andere mogelijk maakt items van het modemerk in de hele VS te verkopen, zo schrijft Bluestar Alliance in een persbericht.

Daarnaast maakt Bluestar Alliance bekend dat Ralph Gindi is benoemd tot Global President van Scotch & Soda VS en Global Business Operations om het modemerk te overzien en verder uit te breiden.

“Ik ben blij een ervaren mode-executive te verwelkomen die het roer van Sotch & Soda overneemt”, aldus Gindi. “Scotch & Soda staat over de hele wereld bekend om zijn banden met Amsterdam en het vakmanschap van trendsettende items. We willen het merk introduceren bij nieuwe consumenten, vooral hier in de VS.”

Lucia heeft meer dan 25 jaar ervaring met het runnen van zowel Amerikaanse als wereldwijde modemerken, waaronder Hugo Boss, G-Star en Escada. “Ik ben er trots op de mogelijkheid te krijgen om toe te treden tot het directieteam van Bluestar Alliance en kijk ernaar uit te werken aan een van de meest erkende merken van de mode in deze tijd”, aldus Lucia, in het persbericht.

Lucia is van plan de distributie binnen de retail voort te zetten, waaronder de exploitatie van winkels en het e-commerceplatform. In zijn nieuwe rol zal hij zorgen voor een soepele overgang tussen de retail en de wereldwijde activiteiten van het merk. Het merk optimaliseert momenteel zijn activiteiten om verdere uitbreiding en winstgevende groei mogelijk te maken, aldus het persbericht.

Scotch & Soda werd twee maanden geleden gered door Bluestar Alliance, nadat het in maart failliet ging wegens 'ernstige cashflowproblemen' door de lockdowns tijdens de coronacrisis gevolgd door de energiecrisis en hoge inflatie. De buitenlandse entiteiten vielen niet onder het faillissement, maar zijn wel dermate aan de Nederlandse tak gelinkt dat zij zonder deze niet verder kunnen.