Europese tak Scotch & Soda is failliet

Het doek valt voor S&S Europe B.V., de Noord-Europese tak van Scotch & Soda, dat maakt het Nederlandse modemerk bekend in een persbericht. Het faillissement heeft betrekking op de Scotch & Soda-activiteiten in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk. S&S Europe B.V. valt een jaar na de doorstart onder Bluestar Alliance om.

De oorzaak van het faillissement lijkt te liggen bij logistieke problemen, nadat Scotch & Soda in 2023 een doorstart maakte. Bovendien bleef het bedrijf verlies maken.

Het faillissement raakt in totaal 92 winkels en 721 medewerkers. Daarvan staan er 28 winkels en 320 medewerkers op de Nederlandse kaart. De winkels en de webshops blijven tot nader order geopend, zo is te lezen.

Curatoren: "Er wordt gewerkt aan een doorstart voor Scotch & Soda Europa"

Scotch & Soda meldt verder in het persbericht dat er opnieuw gewerkt wordt aan een mogelijke doorstart. Het faillissement van S&S Europe B.V. is ondergebracht bij curatoren Michel Moeijes en Abslem Ourhris van Tanger Advocaten. Zij melden ook dat de verkoopactiviteiten binnen ongeveer twee weken worden voortgezet door een andere partij. Dit zal in overleg gaan met merkeigenaar Bluestar Alliance.

Het is de tweede keer dat Scotch & Soda failliet wordt verklaard. Het Nederlandse modemerk vroeg in maart 2023 een faillissement aan voor zijn Nederlandse activiteiten wegens ‘ernstige cashflowproblemen’ die veroorzaakt werden door de lockdown tijdens de coronacrisis. Daarna maakte de daaropvolgende energiecrisis en de hoge inflatie het niet makkelijk. De huidige aandeelhouders en financiers konden Scotch & Soda destijds niet verder helpen. Bovendien was er te weinig tijd om een verkoop van het bedrijf als financieel gezonde onderneming aan een nieuwe aandeelhouder niet afronden.

FashionUnited probeerde maandenlang in contact te komen met Scotch & Soda over hoe het met het bedrijf ging, maar zonder succes. Eerder vandaag publiceerde FashionUnited onderstaand achtergrondartikel op basis van eigen onderzoek. Wilt u weten welke informatie boven is gekomen, klik dan op onderstaande link.