Scotch & Soda e-commerce: Dit weten we over United Legwear & Apparel Europe

Scotch & Soda’s e-commerce activiteiten worden voortgezet door United Legwear & Apparel Europe B.V., nadat de Europese retailtak van het Amsterdamse modemerk failliet ging en geen doorstart maakt. De stenen winkels sluiten, maar de online activiteiten vinden onderdak bij de nieuwe licentiehouder. Wie is United Legwear & Apparel?

United Legwear & Apparel Co. wordt in 1998 opgericht door Isaac E. Ash in New York. Volgens de website omschrijft het bedrijf zich als een wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van beenmode, bodywear, kleding en accessoires. Het bedrijf heeft ook een Europese tak: United Legwear & Apparel Europe B.V., waarvan de design hub in Amsterdam is gevestigd en de showroom zich in Hoofddorp bevindt.

Terug naar 2023. Scotch & Soda Nederland vraagt op 20 maart een faillissement aan als gevolg van ‘ernstige cashflowproblemen’ door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie. Op 27 maart 2023 volgt de redding door Bluestar Alliance. De Amerikaanse investeringsmaatschappij telde 60 miljoen euro neer voor Scotch & Soda.

Nadat de overname door Bluestar Alliance werd ondertekend, gaat de Amerikaanse investeringsmaatschappij direct een samenwerking aan met S&S Europe B.V. en United Legwear Apparel Europe B.V., zo blijkt uit het faillissementsdossier van Scotch & Soda Group B.V.. Door deze samenwerking kan S&S Europe per 1 april 2023 de activiteiten in de fysieke winkels en de e-commerce van Scotch & Soda voortzetten in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. United Legwear & Apparel Europe zet vanaf dezelfde datum de wholesale-activiteiten voort in bovengenoemde markten.

Ruim een jaar na de doorstart valt op 12 juni 2024 het doek voor de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda. Het faillissement treft de Scotch & Soda-activiteiten in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk - zowel de fysieke winkels als de e-commerce. Scotch & Soda schrijft in het persbericht dat het werkt aan een doorstart, maar deze gesprekken lopen (deels) op de klippen. De fysieke winkels sluiten per direct, maar de Europese e-commerce activiteiten vinden wél een nieuwe licentiehouder: United Legwear & Apparel Europe.

United Legwear & Apparel Europe is nu de wereldwijde licentiehouder voor Scotch & Soda Men's, Kids en Accessoires, aldus Bluestar Alliance in het persbericht. Hoe het met de dameslijn zit, is niet bekend. Het bedrijf is ook de licentiehouder voor andere wereldwijde merken, zoals Hurley en Skechers in Europa. Sinds 2023 onderhoudt het bedrijf de wholesale-activiteiten van Scotch & Soda in Europa, dit blijft ongewijzigd.

United Legwear & Apparel Europe moet de e-commerce activiteiten in de belangrijkste retailmarkten versterken en voorzien van snelle digitale groei snel door deze strategisch te stimuleren, aldus Bluestar Alliance in het persbericht. Volgens de Amerikaanse investeringsmaatschappij is United Legwear & Apparel Europe een sterke en financieel zekere partner voor Scotch & Soda in Europa.