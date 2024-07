Moederbedrijf Scotch & Soda doorbreekt stilte: CEO over winkelopeningen, partners en groei

Het van oorsprong Nederlandse merk Scotch & Soda is sinds begin 2023 in handen van het Amerikaanse Bluestar Alliance. Sinds die overname bleef het lange tijd stil, ook toen de Noord-Europese retailtak in juni 2024 failliet bleek. Bluestar Alliance CEO en mede-oprichter Joseph Gabbay verbreekt nu de stilte.

Voor de lezers die Bluestar Alliance nog niet kennen: kunt u uitleggen wat het bedrijf doet en welke werkwijze het hanteert?

Bluestar Alliance is een merkmanagementbedrijf. Mijn partner en ik hebben Bluestar Alliance in 2006 mede opgericht om een portfolio van merken te creëren. We bezitten, beheren en vermarkten een onderscheidend assortiment van wereldwijde consumentenmerken in vele distributielagen. We hebben een gevestigd netwerk van partners, licentiehouders en franchisenemers, naast een retailplatform, waarmee we samenwerken om merken te laten groeien tot hun volledige potentieel.

Is Bluestar momenteel op overnamepad?

We zijn altijd op zoek naar merken en bedrijven die ons interesseren, merken met een sterke erfgoed, merk-DNA en waardepropositie in de markt. Mijn partner en ik overwegen zorgvuldig alle overnamemogelijkheden om ervoor te zorgen dat elk merk of bedrijf dat we overnemen strategisch en uniek in ons portfolio past.

Bluestar Alliance staat erom bekend met Amerikaanse merken te werken. Welke verschillen hebben jullie ondervonden bij het werken met een Europees merk zoals Scotch & Soda?

Alle merken en bedrijven hebben hun eigen geschiedenis, infrastructuur en netwerk van middelen en mogelijkheden. Het is altijd interessant om meer te weten te komen over de unieke missie, het product en de klant van een merk. Het merk Scotch & Soda heeft zich altijd onderscheiden in de markt en de passie die de wereldwijde klant voor het merk heeft, is zeer inspirerend. Als het gaat om Amerikaanse merken versus Europese merken, zijn er verschillende overwegingen met betrekking tot de benadering van productontwerp, categorieën, bestsellers, styling, seizoensgebondenheid, marketing en voorkeuren voor klantervaringen.

Terwijl we het merk Scotch & Soda opbouwen, houden we rekening met het erfgoed van het merk, de markten waarin we het sterkst zijn en manieren om het merk aan te bieden, afgestemd op elke markt. We hebben veel spannende kansen voor Scotch & Soda, met een geweldige wereldwijde groei in het verschiet.

Joe Jonas is de eerste Scotch & Soda ambassadeur. Credits: Scotch & Soda.

Bluestar Alliance heeft het merk Scotch & Soda meer dan een jaar geleden overgenomen, maar heeft tot nu toe gezwegen over de plannen. Kunt u ons inlichten over de toekomst van het merk?

Na de overname van een merk moet er een beoordeling worden uitgevoerd, in de hele organisatie. Overwegingen zijn onder meer een herstructurering van het bedrijf en zijn partnerschappen. Meer specifiek kunnen overwegingen zijn: product, activiteiten, onroerend goed, distributiestrategie en meer. Sinds de overname hebben we alle aspecten van het bedrijf zorgvuldig beoordeeld en talent, licentiehouders, franchisenemers, partners en een marketingbenadering geïdentificeerd die Scotch & Soda de vereiste basis zal bieden voor groter wereldwijd succes, nu en in de komende jaren.

Enkele van onze recente aankondigingen zijn onder meer Joe Jonas als onze merkambassadeur voor herfst 2024-lente 2025. Onlangs hebben we ons nieuwe vlaggenschip geopend in Carnaby Street in Londen, we zullen in september een andere vlaggenschipwinkel openen in New York, nog twee locaties in New York en één in West Palm Beach. We zullen meer winkels blijven openen in kansrijke markten. We hebben retailpartners gevonden die locaties zullen openen in België, Lyon, Touquet en extra locaties in Frankrijk. Daarnaast zullen er winkels worden geopend in Wenen, Riyad, Albanië en meer, terwijl we het winkellandschap blijven onderzoeken. Bovendien breiden we, terwijl we onze retailpartnerschappen uitbreiden, onze wereldwijde verkoopkracht uit met showrooms om onze klanten van dienst te zijn, met nieuwe showroomlocaties die worden geopend, waaronder onze meest recente toevoeging in Valencia, Spanje.

Terwijl we ons assortiment ontwikkelen om meer klanten van dienst te zijn, blijven we ons concentreren op die categorieën waar het merk Scotch & Soda om bekend staat, waaronder spijkerbroeken voor mannen en vrouwen, breisels, pakken voor mannen, en kindermode. Het merk is gebouwd op de inspiratie van de stad Amsterdam, en de creativiteit en vrijheid van meningsuiting waar de stad om bekend staat, zullen ook in de toekomst in de collecties worden verweven. Voor pre-fall 2024 zijn we een partnerschap aangegaan met The Embassy of the Free Mind en zijn we van plan trouw te blijven aan het erfgoed van het merk en de viering van vrije denkers.

De structuur van Scotch & Soda in Europa lijkt nogal complex, met franchiseorganisaties, groothandelsactiviteiten met verschillende bedrijven en de retail ondergebracht in een separaat bedrijf. Kunt u hier meer over vertellen?

Bluestar Alliance is eigenaar van Scotch & Soda en we hebben een zorgvuldig geselecteerd netwerk van licentiehouders en franchisenemers waarmee we wereldwijd samenwerken, waarbij elk toezicht houdt op geselecteerde productcategorieën, groothandelsrelaties, winkellocaties, e-commerceactiviteiten en/of territoria.

Logistieke problemen zijn genoemd als de redenen achter het faillissement van de Europese retailtak van Scotch & Soda. Kunt u ons meer vertellen over de reden achter het faillissement en hoe het zo ver is gekomen?

Tot de recente overname door United Legwear & Apparel B.V. werd de EU-retailmarkt geëxploiteerd door S & S Europe B.V., een regionaal retaillicentiebedrijf van derden dat werd geleid door leden van het vorige management van het merk dat niet succesvol was. Dit faillissement bood ons echter de mogelijkheid om een zeer goed gevestigde, financieel zekere partner te selecteren om een deel van de activiteiten over te nemen. We blijven de Scotch & Soda-business uitbreiden en identificeren nieuwe licentie- en franchisepartners om markten en retailmanagement over te nemen in die getroffen gebieden, evenals in nieuwe kansrijke gebieden.

Hoe ziet de toekomst van Scotch & Soda in Europa eruit?

Na de beoordeling van het management hebben we een routekaart opgesteld voor het merk en zijn organisatiestructuur waarmee we middelen kunnen concentreren in territoria die het beste groeipotentieel bieden. We zijn vastbesloten om een robuuste aanwezigheid in heel Europa te behouden, en Scotch & Soda zal de komende seizoenen een groeiende retailvoetafdruk en groothandels aanwezigheid zien in huidige en nieuwe markten.

We hebben plannen om onze EU-e-commerce aanwezigheid te laten groeien, in samenwerking met United Legwear and Apparel B.V., zoals onlangs aangekondigd, en we zullen meer zelfstandige winkels, shop-in-shops en aanwezigheid op nieuwe retaildistributiepunten openen, voor mannen, vrouwen en kinderen.

Bluestar wil graag 30 extra Scotch & Soda-winkels wereldwijd toevoegen in het komende jaar. Waarom is deze strategie gekozen, aangezien het faillissement van Scotch & Soda in 2023 te wijten was aan een uitbreidingsplan dat te snel ging?

Scotch & Soda is een geliefd merk met een ongelooflijk potentieel. Na de strategische reorganisatie en het nieuwe merkmanagement dat we hebben ingevoerd, zijn we vastbesloten om klanten en merkloyalisten de klantervaring te bieden die ze zoeken. Als onderdeel van onze strategie zijn slecht presterende winkels met hoge huurkosten in beperkte gebieden gesloten, waardoor het wereldwijde bedrijf zich kan concentreren op goed presterende locaties en nieuwe locaties kan veiligstellen die het potentieel voor groei en klantbetrokkenheid bieden.

U wilt met Scotch & Soda verdubbelen in de Europese markt. Waarop is deze voorspelling gebaseerd?

Op basis van de beoordeling van de wereldwijde business, inclusief alle groothandels-, retail- en e-commerce activiteiten, hebben we vastgesteld dat na onze strategische reorganisatie van het merk, samen met onze licentiehouders en franchisenemers, het bedrijf zal worden gepositioneerd voor een verdubbeling van de groei in de Europese markt.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.