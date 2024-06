Scotch & Soda betreedt opnieuw fysieke winkelstraat in het Verenigd Koninkrijk

Scotch & Soda heropent zijn Londense winkel aan de Carnaby Street, nadat het in 2023 alle winkels in het Verenigd Koninkrijk sloot. Voor de heropening van het Britse filiaal ging Scotch & Soda een partnerschap aan met de Zuid-Afrikaanse ondernemer Victor Barbosa, die Scotch & Soda in Zuid-Afrika beheert, zo maakt het Amsterdamse modemerk bekend in een persbericht.

Barbosa werkt ruim 13 jaar nauw samen met Scotch & Soda. Zo beheert hij Scotch & Soda in Zuid-Afrika en boekte hierin al ‘verschillende successen’. Hij neemt in deze samenwerking dan ook een uitgebreide ervaring en expertise met zich mee, aldus het merk in het persbericht.

De heropende winkel wordt gekenmerkt door kleurrijke accenten die de eclectische stijl van Scotch & Soda moeten weerspiegelen.De winkel biedt het volledige assortiment aan; van heren- en damescollecties tot accessoires en schoenen.

“Scotch & Soda terugbrengen naar Carnaby Street is een spannende reis geweest. We zijn verheugd om onze Britse klanten een frisse en uitnodigende winkelervaring te bieden die de essentie van het merk echt vastlegt”, aldus Barbosa.

Bluestar Alliance, het Amerikaanse managementbedrijf van Scotch & Soda, sloot in 2023 alle winkels in het Verenigd Koninkrijk. Het ging toen om vier winkels in London; een in het Westfield winkelcentrum, Old Spitalfields Market, Covent Garden en Carnaby Street.

Scotch & Soda keert terug in Britse winkelstraat na faillissement Europese retailtak

De terugkeer naar de fysieke winkelstraat in het Verenigd Koninkrijk komt kort, nadat de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda failliet ging en geen doorstart maakte. Het betekent dat de winkels in België, Nederland en Luxemburg in ieder geval gesloten blijven. De curatoren zien mogelijk wél een kans op een doorstart in Duitsland en Oostenrijk.

Bluestar Alliance meldde vorige week dat er “de komende weken aanvullende stappen worden genomen om het bedrijf in staat te stellen om meer middelen te concentreren op locaties die het beste potentieel bieden voor groei en klantenbinding en nieuwe locaties te identificeren”. Daar kan de herintroductie in de Britse winkelstraat onderdeel van zijn.

De Noord-Europese e-commerce activiteiten zijn inmiddels ondergebracht bij United Legwear & Apparel Europe. Dit bedrijf is nu de nieuwe licentiehouder van Scotch & Soda’s Europese webwinkel.