Sectorprognose: moderetail kan rekenen op nasleep Iran-conflict

Na 109 dagen is het einde van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran eindelijk in zicht. In de nacht van 17 op 18 juni werd een concept-vredesakkoord getekend in Zwitserland. De Straat van Hormuz mag weer open. Toch waarschuwt Abn Amro in een nieuwe sectorprognose dat het daarmee niet voorbij is. Mogelijke 'tweederonde-effecten' kunnen de retailsector nog duurder komen te staan.

Sectorprognose

Abn Amro heeft de groeiprognose voor de retailsector in 2026 neerwaarts bijgesteld tot 0,5 procent, en volgend jaar tot 1 procent, met het oog op doorwerkende gevolgen van het geopolitieke conflict. Zolang de inflatie blijft oplopen, zal de koopkracht van huishoudens in de tweede helft van het jaar verder afnemen, zo voorspelt de bank.

Hoewel consumenten dankzij spaarbuffers en een krappe arbeidsmarkt wel zullen blijven uitgeven, is het vertrouwen door de inflatie en onrust in de wereld fors gekelderd van min 23 in januari naar min 46 in mei. Niet-essentiële uitgaven, zoals een paar nieuwe schoenen of kleding, vallen als eerste weg.

Tegelijkertijd stijgen de kosten aan de achterkant van de keten. Kleding- en schoenenwinkels zijn arbeidsintensieve branches; ze besteden respectievelijk 18,0 en 18,2 procent van hun omzet aan personeel en zijn daardoor gevoelig voor loonstijgingen. De sector is al even kwetsbaar voor leveringsproblemen. Nederland importeert 47 procent van de kleding op de markt uit acht Aziatische landen, met China en Vietnam aan kop voor kleding en schoeisel respectievelijk. In die landen kampen leveranciers met stroomtekorten en hoge energieprijzen.

Tot slot maakt de snel stijgende rente het duurder om voorraden aan te leggen – een probleem voor groothandels en segmenten binnen de detailhandel. Het aanhouden van voorraad vergt extra liquiditeit. Zeker in een periode waarin levertijden onzeker zijn, leidt dit tot spanning: kledingbedrijven willen voldoende producten voor handen hebben om leveringsrisico's op te vangen, maar betalen daarvoor een hoge prijs.

De retail ondervindt hevige gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten. Credits: Gegenereerd met Claude, bron: sectorprognose 2026 Abn Amro

Crisis in de keten

Afgelopen woensdag deelde brancheorganisatie Modint de eerste negatieve ervaringen van leden als gevolg van de oorlog. De negatieve signalen sluiten aan bij de toon van het sectorrapport.

Woordvoerder Miriam Geelhoed vatte de perikelen samen voor FashionUnited: "Transportkosten zijn sterk gestegen. Brandstoftoeslagen en zeevrachttarieven nemen snel toe door het omvaren van vrachtschepen en onzekerheid op handelsroutes. Grondstofprijzen zijn volatiel, met name materialen die uit olie worden gewonnen zoals PU, nitril en polyester. Daarnaast komen er vaak extra toeslagen bij en zijn deze materialen op dit moment slecht leverbaar. Het conflict zet druk op de logistieke planning. Vooral bedrijven die hun spullen uit Azië halen, met grote bulkstromen werken of afhankelijk zijn van een strakke seizoensplanning, worden hierdoor hard geraakt.”

De komende weken zullen uitwijzen hoe snel de industrie weer op gang komt, of die weer 'als vanouds' verder kan, en hoe hevig de tweederonde-effecten van het conflict op de marges van ondernemers zullen drukken.