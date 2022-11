Sectorprognose: Retailsector krimpt naar verwachting met 0,5 procent in 2023

De retailsector krimpt in 2023 naar verwachting met 0,5 procent in vergelijking met 2022, zo meldt ABN Amro in een sectorprognose. “De koopkrachtdaling zorgt ervoor dat consumenten minder ruimte hebben voor uitgaven aan duurzame en luxe goederen, zoals meubels, kleding en auto’s,” aldus het rapport.

ABN Amro geeft aan dat aan het begin van 2023 een recessie wordt verwacht. Hierdoor zal de aanschaf van duurzame consumptiegoederen, waar kleding ook onder valt, afnemen. Naast de dalende vraag hebben retailers te maken met gestegen kosten. Zo zijn er hogere loonkosten, gestegen energieprijzen, duurdere inkoop van grondstoffen en verpakking, maar ook transportkosten liggen hoger. De kosten worden nog verder gestuwd door een toename van huurprijzen.

In de detailhandel geeft ruim 45 procent van de ondernemers aan dat ze niet of slechts een klein deel van de gestegen kosten kan doorberekenen, aldus ABN Amro.