Selfridges schrapt 450 banen

Ook Selfridges kampt met financiële problemen als gevolg van Covid-19. Managing director Anne Pitcher maakte in een brief aan het personeel bekend dat er zo’n 450 banen geschrapt moeten. Dat is 14 procent van de personele bezetting. Het is een van de zwaarste tijden in de geschiedenis van het vooraanstaande Britse warenhuis dat in 1906 werd opgezet en winkels heeft in Londen, Manchester en Birmingham en een webshop die actief is in 130 landen.

Het is niet het eerste Britse warenhuis waar ontslagen vallen. Eerder maakten zowel Harrods als Harvey Nichols bekend dat zij banen moeten schrappen. En dit geldt ook voor andere grote modebedrijven in Groot-Brittannië, waaronder Marks & Spencer, Stella McCartney en Burberry. Pitcher verwacht ook dat het lang zal duren voor het bedrijf weer gezond is, maar hoopt met de veranderingen in de personele bezetting Selfridges te kunnen redden.

Beeld: Selfridges