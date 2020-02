Managing director Selfridges Simon Forster legt functie neer

Simon Forster verlaat het Britse warenhuis Selfridges, na een jaar de functie van managing director te hebben vervuld. Hij wordt opgevolgd door Anne Pitcher. Dat melden internationale media, waaronder de Britse krant The Sunday Telegraph, op basis van bronnen binnen het bedrijf.

Forster was gedurende een jaar directeur bij Selfridges. De aankondiging van zijn vertrek kwam volgens The Sunday Telegraph uit de lucht vallen. De krant meldt dat zijn aftocht te maken heeft met een “verlies aan vertrouwen in zijn leiderschap” binnen Selfridges. Forster was vanaf 2012 werkzaam bij Selfridges: eerst als uitvoerend directeur en daarna als Managing Director. Volgens Selfridges heeft Forster besloten “andere interesses na te jagen”, zo verklaart het tegenover The Sunday Telegraph. Forster zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Pitcher is in de tussentijd aangesteld als interim-directeur. Zij zal die functie combineren met haar bestaande rol als manager van de Selfridges Group, waartoe ook retailers Brown Thomas en Holt Renfrew behoren.

Selfridges is een vooraanstaand Brits warenhuis, opgericht in 1906. Het heeft winkels in Londen, Manchester en Birmingham, evenals een webshop, die producten levert in 130 landen wereldwijd.