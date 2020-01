Warenhuis Selfridges vindt in lifestyle website Highsnobiety partner voor nieuw retailconcept

Lifestyle website Highsnobiety slaat de handen ineen met Brits warenhuis Selfridges. Dit maakt Highsnobiety bekend op de website. Het concept heeft de naam ‘The Co.lab’ gekregen.

Het retailconcept is bedoeld om gecureerde product drops en exclusieve samenwerkingen te tonen. Het concept zal te vinden zijn in de Selfridges Corner Shop. Elke week zullen de nieuwste drops hier te zien zijn. Het word drops wordt gebruikt voor een verkooptactiek waarbij, vaak limited edition, producten wordt gelanceerd bij geselecteerde retailers zonder dit ruim van tevoren aan te kondigen.

“Ons partnerschap met Highsnobiety zal de eerste curatie van dit kaliber zijn bij Selfridges. De unieke positie van Highsnobiety als culturele aggregator en autoriteit en de multi-platform, multi-disciplinaire aanpak heeft een nieuw level van merk samenwerkingen ontgrendeld,” aldus Sebastian Manes, verkoop en merchandising directeur bij Selfridges, in het bericht. “Het biedt voor onze klanten de kans om in contact te komen met een project door digitale en sociale elementen, door film, kunst, een plek waar ze willen zijn, en natuurlijk door product van een top klasse. Het versterkt onze positieve gevoelens, optimisme en energie voor retail in 2020.”

De eerste product drop zal op 6 januari plaatsvinden.