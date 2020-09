Sento Style: “Ondernemen vanuit modegevoel, bijsturen met behulp van Vendit”

Als kind was Lucy Roks al gek op mode en het openen van haar eigen damesmodezaak Sento Style was dan ook een droom die uitkwam. Ze heeft jarenlang gewerkt als stylist voor opticiens en als verkoopadviseur in een modezaak, en die kennis en ervaring deelt ze nu met klanten in haar boetiek in Berkel-Enschot. Ze maakt gebruik van het afrekensysteem van Vendit.

Sento is Italiaans voor ‘gevoel’ en daar ontleent Lucy Roks graag haar missie uit. Toen ze werkzaam was als stylist in de optiekbranche speelde het modebeeld al een belangrijke rol. “Een mooie bril die bij je gezicht past doet veel voor je uitstraling. Zo is het ook met kleding”, aldus de modeondernemer. De droom om ooit een eigen kledingwinkel te beginnen is nu, op 55-jarige leeftijd, werkelijkheid geworden met Sento Style. Ze staat vrijwel iedere dag zelf in de winkel en krijgt veel energie van het contact met klanten.

Steeds verrassend

Het winkelinterieur heeft Roks zelf bedacht en straalt een ‘huiskamergevoel’ uit. Stijlvol, ruim opgezet en met industriële elementen. De op maat gemaakte toonbank en hoge paskamers met oudroze gordijnen zorgen voor een luxe uitstraling. Een bewuste keuze is dat alle stellingkasten verschuifbaar zijn, waardoor het interieur niet statisch is. Regelmatig past Roks de inrichting aan om klanten te blijven verrassen. De etalage is nooit meer dan drie dagen hetzelfde. “De kracht van onze collectie is dat je er veel combinaties mee kunt maken. Zowel in de winkel als in de etalage laat ik allerlei suggesties zien. Klanten waarderen dat erg en vragen soms speciaal naar een outfit die de pop in de etalage draagt.”

Onderscheidend

Ook de collectie wisselt continu, maandelijks komen er nieuwe artikelen binnen. Naast een zeer ruime keuze van het merk Yaya verkoopt Sento Style merken als JcSophie, Penn & Ink, D/H Denim Hunter, Co’couture, Zoso en Mac. Binnenkort komen daar twee nieuwe merken bij: Pom Amsterdam en Les Favorites. Het assortiment wordt aangevuld met accessoires, zoals sieraden van het Belgische merk Fagoso en schoenen en slippers van Ilse Jacobsen. “Onze doelgroep is heel breed, maar ik richt me voornamelijk op vrouwen tussen de dertig en zestig jaar”, aldus Roks. “Ik voer alleen maar merken waar ik zelf achter sta. Vaak toets ik van tevoren bij vriendinnen of de items die ik wil inkopen ook bij hen in de smaak vallen.”

Gevoel versus cijfers

Roks is naar eigen zeggen onbevangen in dit nieuwe avontuur gestapt. Dat heeft goed uitgepakt, ondanks dat ze wat later open is gegaan dan gepland vanwege de coronacrisis. “Ik ben deze winkel uit eigen beweging gestart met als doel mijn persoonlijke stijl uit te dragen. Na vier maanden wordt het nu tijd om ook meer op cijfers te gaan sturen. Wat ik zo prettig vind aan Vendit is dat je het afrekensysteem heel makkelijk kunt uitbreiden. Daarnaast kunnen we de doorverkoopcijfers goed inzichtelijk maken. Ik ben zelf helemaal niet technisch, dus de gebruiksvriendelijkheid is een groot voordeel. Ik heb net een nieuwe medewerker aangenomen en ook zij had het systeem vrij snel onder de knie.”

Geste naar de klant

Van het loyaliteitsprogramma van Vendit maakt Roks nog geen gebruik, dit is wel een wens voor de nabije toekomst. Zo kan ze trouwe klanten belonen. Veel mensen ervaren het als iets positiefs om ergens voor te sparen. Meer dan de helft van de klanten wil zich inschrijven in het klantenbestand van Sento Style, een teken van vertrouwen. Roks heeft ook ideeën voor het organiseren van personal shopping avonden. “In een feestelijke setting mooie outfits samenstellen en passen onder het genot van een glas champagne en lekker hapjes. Als geste naar de klant geven we ook mondkapjes weg, gemaakt van Italiaanse stoffen met mooie designs en een koordje van Sento Style. Een kleine blijk van waardering.”