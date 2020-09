Senz stormparaplu gaat samenwerken met 4Allweather Umbrellas

Het Nederlandse merk Senz staat al jaren bekend om hun stijlvolle paraplu’s die elke storm doorstaan. Dertien jaar geleden begon het merk met het awardwinnende ontwerp van de stormparaplu door drie studenten die verkrijgbaar was in verschillende kleuren en designs. Nu gaat het merk een nieuwe samenwerking aan met 4Allweather Umbrellas, zo meldt een persbericht van Senz.

4Allweather Umbrellas, dat onderdeel uitmaakt van WLM International, gaat de productie en verkoop van de senz paraplu’s wereldwijd op zich nemen onder de vertrouwde naam senz umbrellas. Ingrid Verschueren-Willemen van WLM International is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “De missie van senz umbrellas is om de best werkende en meest duurzame paraplu ter wereld te maken. Als wereldwijde licentienemer hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten. Met onze lange ervaring in de paraplubranche hebben we met onze partners een aantal positieve veranderingen doorgevoerd," aldus Verschueren-Willemen in het persbericht. Ook Gerard Kool van Senz is blij met de nieuwe samenwerking: “Dankzij 4Allweather Umbrellas zijn we met onze Senz umbrellas na een stormachtige periode in zeer ervaren handen gekomen.”

Beeld: Senz