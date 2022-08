Sequoia Capital China investeert in Noors modelabel Holzweiler

Het Noorse modelabel Holzweiler heeft voor het eerst een externe investering ontvangen. Sequoia Capital China neemt een meerderheidsaandeel in het merk, zo melden verschillende media, waaronder Business of Fashion.

Het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de oprichters van Holzweiler, zus en broer Susanne en Andreas Holzweiler, en creatief directeur Maria Skappel Holzweiler - tevens partner van Andreas - een minderheidsaandeel houden in het bedrijf.

Met Sequoia Capital China wil Holzweiler het winkelnetwerk verder uitbreiden. Voor het najaar staat de opening van een boetiek in Kopenhagen gepland, in het voorjaar volgt er een in Londen. Er komen ook verkooppunten in de Verenigde Staten en China, zo schrijft Business of Fashion. Door de nauwe banden met Sequoia Capital China zal het voor Holzweiler naar verwachting makkelijker zijn om in China voet aan de grond te krijgen.

Holzweiler werd in 2012 opgericht. Het label begon met sjaals en bouwde het assortiment later uit naar kleding voor mannen en vrouwen. Het ging internationale samenwerkingen aan met andere merken en heeft inmiddels ook een eigen restaurant in Oslo. Volgens Business of Fashion verwacht Holzweiler dit jaar een omzet van vijftig miljoen dollar (omgerekend 49 miljoen euro).

Sequoia Capital China heeft reeds het Parijse merk Ami in het portfolio, evenals het Zuid-Koreaanse label Wel11done. Daarnaast heeft het minderheidsaandelen in e-commercebedrijven Ssense en Shein.