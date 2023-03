‘Shein haalt 2 miljard financiering op en heroverweegt beursgang in de VS’

Chinese fast fashion retailer Shein zal deze maand waarschijnlijk zo’n 2 miljard dollar (1,89 miljard euro) ophalen in een financieringsronde, zo meldt FashionNetwork op basis van anonieme bronnen. Ook zou het bedrijf zich aan het voorbereiden zijn op een beursgang in Amerika in de tweede helft van dit jaar.

Mubadala, het staatsinvesteringsfonds van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zou een belangrijke rol spelen in de investering, net als de al bestaande investeerders, private-equitybedrijf General Atlantic (GA) en durfkapitaalgroep SequoiaCapital China. Tiger Global Management zoul voor het eerst in Shein investeren.

Het bedrijf zou verder begin vorige maand gesprekken gevoerd hebben met verschillende investeringsbanken om bookrunners te kiezen voor een Amerikaanse beursgang. Mocht de beursgang doorgaan, dan zou het een van de grootste ter wereld van dit jaar zijn. Ook zou het een goede indicatie geven van de mate waarin Amerikanen bereid zijn te investeren in Chinese bedrijven in een context van geopolitieke spanningen.

Wanneer FashionNetwork Shein om reactie vraagt, geeft het bedrijf aan geen plannen te hebben voor een beursgang en niet open te staan voor verder commentaar. Ook de gespeculeerde investeerders Mubadala en Sequoia China weigerden commentaar. Van GA en Tiger ontving FashionNetwork op het moment van schrijven van dit artikel nog geen reactie.

In 2020 overwoog Shein ook al een Amerikaanse beursgang. Het plan werd toen opgeschort wegens de toenemende spanningen tussen de VS en China, zo gaven bronnen al eerder aan FashionNetwork aan. Het bedrijf zou destijds Bank of America, Goldman Sachs en JPMorgan hebben ingehuurd om aan de beursgang te werken, maar heeft nu besloten zijn adviseurs opnieuw te selecteren, zo stellen de bronnen.

De plannen voor beursgang zijn complex omdat China vorige maand nieuwe regels invoerde die limiteren hoe bedrijven een beursnotering in het buitenland kunnen verkrijgen. Of Shein van plan is om voor de officiële Chinese goedkeuring voor beursgang te gaan is nog afwachten. Het bedrijf heeft volgens de bronnen van FashionNetwork over de jaren internationaal lijntjes uitgelegd om Chinese regelgeving te omzeilen.

Zo is een Singaporese onderneming inmiddels de feitelijke holding van Shein en meldde Reuters vorig jaar nog dat oprichter Chris Xu een permanente inwoner van de stadstaat is geworden. Ook breidt Shein bedrijfsactiviteiten volgens de bronnen bewust verder uit naar Europa. Zo is het begonnen met productie in Turkije en zal een grote faciliteit in Polen openen als onderdeel van een Europese uitbreidingsplan.

De investeringen zouden Shein helpen met het behalen van ambitieuze groeiplannen die het in februari bekend maakte. Zo doelt het bedrijf erop in 2025 een omzet van 58,5 miljard dollar (54,9 miljard euro) te bereiken, een ruime verdubbeling van de omzet die het in 2022 behaalde. Als deze doelstelling wordt gehaald, zou de jaarlijkse inkomstenstroom groter zijn dan die van retailgiganten H&M en Zara samen, aldus de Financial Times, die de doelstellingen aanvankelijk deelde nadat het een managementpresentatie van het bedrijf had bekeken.