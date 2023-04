Shein investeert bijna 135 miljoen in Braziliaanse kledingproducenten

Shein, de Chinese fast fashion retailer, investeert in Braziliaanse kledingproducenten om de productiemogelijkheden uit te breiden en haar toeleveringsketen te verkorten. Op donderdag zei het bedrijf dat het 750 miljoen reais (135 miljoen euro) zou investeren om een netwerk op te zetten met duizenden textielfabrikanten in het land.

Brazilië is een van de grootste textiel- en kledingproducenten ter wereld en heeft een sterk ontwikkelde industrie, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor buitenlandse investeerders.

Shein gaat samenwerken met tweeduizend lokale fabrikanten, wat in de komende drie jaar moet leiden tot 100.000 nieuwe banen, aldus Reuters. Tegen eind 2026 moeten lokale producenten en verkopers bijna 85 procent van alle transacties in Brazilië voor hun rekening nemen. Het plan van Shein is ‘om in principe grondstoffen naar Brazilië te verschepen en onze productie in het land te lokaliseren’, vertelde Marcelo Claure, voorzitter van het bedrijf in Latijns-Amerika, aan Reuters.

Weg uit China

Een van de belangrijkste redenen waarom Shein in Brazilië investeert, is omdat het bedrijf minder afhankelijk wil zijn van China als enige productiebasis. Door de stijgende arbeids- en grondstoffen in China en de toenemende druk in de toeleveringsketen te diversifiëren als gevolg van geopolitieke spanningen, kijkt Shein naar Brazilië als een alternatieve en betaalbare productiebron.

Brazilië heeft voordelige handelsovereenkomsten met belangrijke markten zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten, wat gunstig is voor Shein. Hierdoor kan het bedrijf haar productiekosten verlagen en haar winstmarges verbeteren door hoge tarieven en heffingen op ingevoerde goederen te vermijden.

In 2022 voerde Shein in Brazilië een proefprogramma voor business-to-business uit, waardoor merken hun producten op het platform van het bedrijf te koop kunnen aanbieden. Het proefprogramma ging afgelopen maart van start en verwerkte 50.000 bestellingen per dag, zo meldde Tech in Asia destijds.

Met een grote en groeiende middenklasse en een sterke honger naar fast fashion zou de Latijns-Amerikaanse regio een belangrijke groeikans kunnen zijn voor modebedrijven.