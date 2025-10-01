Shein kondigt de opening van permanente winkels in Frankrijk aan, een wereldwijde primeur

Parijs - Het Aziatische platform Shein kiest Frankrijk voor de opening van zijn eerste permanente fysieke winkels. Dit is een wereldwijde primeur en volgens het merk een ‘inzet voor de revitalisering van stadscentra’. Shein wordt regelmatig beschuldigd van oneerlijke concurrentie door de markt te overspoelen met online verkochte discountproducten.

Zes boetieks openen vanaf november, te beginnen in de BHV Marais in Parijs. Daarna volgen er ‘geleidelijk’ vijf andere in de Galeries Lafayette in Dijon, Reims, Grenoble, Angers en Limoges, aldus een woensdag gepubliceerd persbericht.

Partnerschap met de Société des Grands Magasins

Hiervoor is Shein een samenwerking aangegaan met de Société des Grands Magasins (SGM), een commercieel vastgoedbedrijf dat onder andere de BHV Marais en diverse Galeries Lafayette-winkels bezit en exploiteert.

“Deze alliantie is meer dan een simpele lancering – het is een engagement om stadscentra in heel Frankrijk te revitaliseren, warenhuizen te herstellen en kansen te ontwikkelen voor de Franse confectie-industrie”, stelt Shein. Het bedrijf belooft “de creatie van 200 directe en indirecte banen in Frankrijk binnen SGM”.

Eerste echte Shein winkels

In 2024 verschenen er al meerdere winkels in zowel Spanje als Nederland met groot 'Shein' erop. In spanje ging het om 'Glü stock Shein' en in Nederland' simpelweg om 'Shein Outlet'. Een woordvoerder van Shein benadrukte echter dat het geen eigen winkels had en dat Shein producten alleen via de officiële website en app beschikbaar zijn.

In Nederland ging het uiteindelijk om diverse 'ongeautoriseerde' winkels en bleek het bedrijf I-fashion erachter te zitten. I-fashion wordt onder andere aan de winkelketens Scamm en Farlys gelinkt. Shein gaf later aan in gesprek te zijn met de eigenaar van de winkels en niet veel later werd 'Shein outlet' uit de etalages weggehaald. De winkels gingen toen verder als 'brand outlet'.

Shein maakte zelf enkele jaren geleden wel haar debuut in de winkelstraat met pop-ups. Deze waren onder andere te vinden in Amsterdam en Antwerpen. Deze pop-ups fungeerden in eerste instantie als showrooms en verkochten dus geen items, ter verwarring van het publiek dat er op was afgekomen. Bezoekers konden wel items bestellen en deze thuis geleverd krijgen. Uiteindelijk paste het bij een Antwerpse pop-up het concept aan en was het wél mogelijk items te kopen in de winkel. “Van tijd tot tijd kiezen we ervoor een tijdelijke offline retail ervaring te organiseren, maar onze klanten zullen altijd hierover geïnformeerd worden door ons via onze social media kanalen.”

Shein maakt permanente stap naar de winkelstraat

Shein, opgericht in China in 2012 en nu gevestigd in Singapore, is voornamelijk een kleding- en accessoiremerk. Het onderscheidt zich door extreem lage prijzen, een overvloed aan artikelen en agressieve marketing.

Shein wordt beschuldigd van milieuvervuiling door de enorme volumes die het op de markt brengt. Ook wordt het bedrijf verdacht van onwaardige arbeidsomstandigheden vanwege zijn toeleveringsketen, die voornamelijk uit China komt. Hierdoor ligt Shein onder het vergrootglas van zowel de Franse als de Europese textiel- en kledingindustrie.

De sector verwijt de Aziatische gigant oneerlijke concurrentie ten opzichte van Europese bedrijven. Shein zou de Europese normen op het gebied van milieu, sociale rechten en consumentenveiligheid niet naleven, terwijl Europese bedrijven hier wel aan moeten voldoen.

Daarnaast profiteert het bedrijf van een Europese maatregel die kleine pakketten vrijstelt van douanerechten. Hierdoor kan Shein zijn producten goedkoop verzenden, wat controles door de douane bemoeilijkt.

Het bedrijf heeft wereldwijd 16.000 mensen in dienst en behaalde in 2022 een omzet van 23 miljard dollar (20 miljard euro).