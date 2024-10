Shein outlets verschijnen in winkelstraat, maar zijn niet van de Chinese gigant

Meerdere winkelstraten in Nederland, maar ook in het buitenland hebben inmiddels een Shein outlet. In Arnhem zorgde het recent voor ophef, maar ook in Breda en Den Haag zijn al dergelijke outlets te vinden. Ze zijn echter niet van de Chinese webshop, zo benadrukt een woordvoerder van Shein tegen FashionUnited.

Eerder dit jaar was een gelijksoortig geval ook al in Spanje te vinden. In Zaragoza opende een winkel met de naam ‘Glü Stock Shein’. In het persbericht van het winkelcentrum waarin deze werd geopend leek het alsof het ging om een nieuwe uiting van Shein, maar pas nadat de media het groots had opgepakt, bleek niets minder waar. Het is inmiddels een van de vele gevallen van 'ongeautoriseerde winkels’ die zijn geopend. Wie er wél achter de winkels zit is zowel in Spanje als in Nederland onduidelijk. In Nederland dragen de winkels simpelweg de naam 'Shein Outlet', een naam die met posters verschijnt in de etalages. In Breda is de outlet bijvoorbeeld gevestigd in het oude pand van failliete sportwinkel Sprinter. Hoe groot het probleem precies is, is onzeker. Een woordvoerder van Shein gaat niet in op de vraag in hoeveel markten deze nep Shein-winkels voorkomen.

“Shein producten zijn alleen beschikbaar via onze officiële website en app”, zo meldt een woordvoerder. “Elke winkel in Nederland die claimt een Shein winkel te zijn is niet geautoriseerd door Shein of gelinkt aan Shein op welke manier dan ook. We kunnen niet de authenticiteit of kwaliteit van de producten die zij aanbieden garanderen.”

Shein maakte zelf enkele jaren geleden wel haar debuut in de winkelstraat met pop-ups. Deze waren onder andere te vinden in Amsterdam en Antwerpen. Deze pop-ups fungeerden in eerste instantie als showrooms en verkochten dus geen items, ter verwarring van het publiek dat er op was afgekomen. Bezoekers konden wel items bestellen en deze thuis geleverd krijgen. Uiteindelijk paste het bij een Antwerpse pop-up het concept aan en was het wél mogelijk items te kopen in de winkel. “Van tijd tot tijd kiezen we ervoor een tijdelijke offline retail ervaring te organiseren, maar onze klanten zullen altijd hierover geïnformeerd worden door ons via onze social media kanalen.”

Wat betreft de Shein outlets, die in aantal lijken toe te nemen, zegt de woordvoerder dat er stappen ondernomen worden tegen deze winkels.