Shein opent opnieuw pop-up in Antwerpen, dit keer kan er wel gekocht worden

Keten Shein keert terug naar Antwerpen met een pop-up. Dit keer zal het niet gaan om een showroom, zoals afgelopen juni bleek, maar om een echte winkel, zo blijkt uit Instagramposts van het bedrijf. Shein lijkt te hebben geleerd van de teleurstelling die in juni bij enthousiastelingen heerste toen bleek dat in de pop-up niet werkelijk wat gekocht kon worden.

De pop-up is sinds dinsdag 27 september open en loopt tot en met zaterdag 1 oktober. Hij is te vinden op de Schutterhofstraat 5.

Afgelopen weekend vond er in Amsterdam nog een pop-up van Shein plaats. Hier ging het wel om de welbekende showroom die eerder ook al in Antwerpen en Berlijn te vinden was. Bezoekers konden hier items bestellen waarop ze thuis geleverd zouden worden. Bij de communicatie over de pop-up in Amsterdam werd destijds wel heel duidelijk vermeld dat het om een showroom ging.