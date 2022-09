'Shein pop-up komt naar Amsterdam'

Chinese webshop Shein komt met een pop-up naar Amsterdam, zo melden diverse Nederlandse media. De pop-up, een tijdelijke showroom en geen winkel, zal van 23 tot en met 25 september aan de IJ-zijde van het Centraal Station in Amsterdam te vinden zijn.

Een dergelijke showroom was eerder deze zomer al in Antwerpen en Berlijn te vinden. In deze showrooms was het niet mogelijk om artikelen direct te kopen en meenemen. Bezoekers konden wel de items bestellen waarop ze thuisgeleverd zouden worden. Hierover ontstond grote teleurstelling onder de mensen die op de pop-up afkwamen.

FashionUnited DE bracht een bezoek aan de pop-up in Berlijn. Dat verslag leest u hier.