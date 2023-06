Shein ontpopt zich tot marktplaats en verkoopt merken zoals Skechers

Chinese e-tailer Shein breidt zijn aanbod uit middels samenwerkingen met diverse merken en externe verkopers, zo maakt Shein bekend in een persbericht. De Chinese e-tailer doet dit om aan de toenemende vraag naar gediversifieerde producten te voldoen.

Shein ontpopt zich dus als een marktplaats waar consumenten items kunnen vinden zoals mode-, beauty-, en lifestyleproducten, maar ook huishoudelijke apparaten, doe-het-zelf producten en smart home producten. Het bedrijf sloot al een overeenkomst met schoenenmerk Skechers en beautylabel Lansinoh.

“Door de samenwerking met deze curatieve merken benadrukken we niet alleen de onderscheidende waarde van Shein’s nieuw gelanceerde marktplaats, maar tonen we ook onze toewijding aan klanttevredenheid en onze missie om mode- en lifestyleproducten voor iedereen toegankelijk te maken”, aldus Molly Miao, COO van Shein, in het persbericht.

De Chinese e-tailer lanceerde onlangs de marktplaats in Brazilië en de Verenigde Staten. In de komende maanden zal de Shein-marktplaats ook uitrollen naar andere markten, zo staat in het persbericht.