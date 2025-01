'Shein ontwijkt vragen over toeleveringsketen tijdens Britse parlementaire hoorzitting'

Shein wil de beurs op in Londen, maar liet op dinsdag 7 januari tijdens een hoorzitting naar verluidt geen goede indruk achter bij Britse parlementsleden. De hoorzitting maakt deel uit van de Britse 'Workers’ Rights Bill', die gericht is op het beschermen van werknemers tegen slechte arbeidsomstandigheden bij geïmporteerde goederen. Het moest potentiële investeerders meer duidelijkheid verschaffen over de toeleveringsketen van Shein. Maar Yinan Zhu, Shein’s algemeen adviseur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), weigerde echter tijdens deze hoorzitting herhaaldelijk direct antwoord te geven op vragen van Liam Byrne, voorzitter van de Britse commissie, zo meldt Reuters.

Met name vragen over katoen geproduceerd in China, in de provincie Xinjiang berucht om dwangarbeid, wist Shein ‘geen directe antwoorden’ te geven. Op de vraag of het bedrijf ervan overtuigd is dat het voldoet aan de Britse Modern Slavery Act van 2015 (een wet die bedoeld is om moderne slavernij en gedwongen arbeid tegen te gaan), antwoordde Zhu: “Ons standpunt is dat we voldoen aan de relevante Britse wetten.”

Volgens het verslag van Reuters was Byrne ‘zichtbaar geïrriteerd' over de antwoorden van Zhu en zei hij: "Voor een bedrijf dat een miljard pond aan Britse consumenten verkoopt en dat een notering op de London Stock Exchange nastreeft, is de commissie behoorlijk geschokt door het gebrek aan bewijs dat u vandaag hebt geleverd.”

"Jullie hebben ons bijna geen vertrouwen gegeven in de integriteit van jullie toeleveringsketens. Jullie kunnen ons niet eens vertellen waar jullie producten van gemaakt zijn. Jullie kunnen ons niet veel vertellen over de omstandigheden waaronder werknemers moeten werken, en de terughoudendheid om basisvragen te beantwoorden, grenst ronduit aan minachting voor het comité."

Shein’s pad naar beursnotering aan de London Stock Exchange is hobbelig. Het bedrijf staat voortdurend onder de loep van zowel mensenrechtenorganisaties als Britse politici. Critici dringen onophoudelijk bij de autoriteiten aan om de beursgang te stoppen vanwege het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen van Shein. Het is nog onduidelijk welk effect de hoorzitting zal hebben op de mogelijke beursgang.