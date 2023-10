Shein op overnamepad: Neemt modemerk Missguided over van Frasers

Shein is het portfolio aan het diversifiëren. De Chinese online gigant neemt namelijk de merkrechten van Brits modemerk Missguided over van Frasers Group.

Shein krijgt het intellectuele eigendom en dus de handelsmerken van Missguided in handen. Het vastgoed dat onder Missguided valt en de werknemers van het merk zullen onder Frasers blijven vallen. Deze zijn namelijk al geïntegreerd in het portfolio van de Britse groep sinds de overname van Missguided in 2022, zo blijkt uit het persbericht. Frasers betaalde op dat moment 20 miljoen pond (23,5 miljoen euro) voor het merk. Hoeveel Shein nu betaalt voor de rechten wordt niet genoemd. De deal is een bevestiging van de geruchten die in september dit jaar al rond gingen.

"Met I Saw it First en Missy Empire hebben we nu voet aan de grond in digitale mode voor vrouwen. Het behouden van de gecombineerde fashion teams van Frasers en het rationaliseren van onze portfolio om ons te richten op minder merken is zeer zinvol in het huidige klimaat,” aldus Michael Murray, CEO van de Frasers Group, in het persbericht. “We zijn ook enthousiast over de lopende gesprekken over verdere samenwerking tussen Frasers Group en Shein."

Shein neemt Missguided over én versterkt samenwerking voor Forever 21

Shein is de afgelopen tijd meerdere strategische samenwerking aangegaan. Zo maakte het vorige week nog officieel bekend de samenwerking met Authentic Brands Group te intensiveren. Shein zal onder de deal een lijn voor Forever 21 ontwerpen, produceren en distribueren. De collectie krijgt de naam Forever 21 x Shein en zal te koop zijn via Shein.

Enkele maanden eerder maakte Shein al bekend dat het een aandeel had verworven in Sparc Group, een joint venture waarin onder andere Authentic Brands Group en Simon Property Group zitten waarmee Forever 21 wordt aangestuurd. Omgedraaid kreeg Sparc een minderheidsaandeel in Shein.

"We zijn verheugd om het bekende merk Forever 21 naar de klanten van Shein te brengen door gebruik te maken van onze productiemogelijkheden en online winkel", zegt Donald Tang, Executive Chairman van Shein, in het persbericht van 27 oktober. "Forever 21 en Shein delen de missie om producten te leveren waar onze klanten van houden tegen een ongelooflijke prijs. Dit opwindende nieuwe aspect van onze samenwerking met Authentic bevordert ons doel om mode toegankelijk te maken voor iedereen en we kijken ernaar uit om dit tot leven te brengen voor onze klanten."