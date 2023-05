‘Shein overweegt fabriek te bouwen in Mexico’

Shein overweegt een fabriek te bouwen in Mexico, dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

De fabriek maakt deel uit van Shein’s plannen om de productie lokaler te laten plaatsvinden. Shein produceert de meeste van zijn producten in China, maar probeert nu te diversifiëren. De fabriek in Mexico zou verzendtijden verkorten en de kosten voor klanten in Latijns-Amerika verlagen.

Een definitieve locatie voor de fabriek is nog niet bepaald, zo meldt Reuters.

Shein gaf geen commentaar op vragen van Reuters, maar bevestigde wel dat het zich inzet voor lokalisatie als het uitbreidt naar nieuwe markten.

Eind 2022 kondigde Shein al aan dat het van plan is om de komende drie tot vier jaar 15 miljoen dollar (14,2 miljoen euro) te besteden aan het upgraden van de honderden fabrieken in zijn toeleveringsketen. In een persbericht zei de retailer destijds dat de investering gericht zou zijn op fysieke verbeteringen aan de fabrieken van leveranciers als onderdeel van zijn Supplier Community Empower Programme (SCEP). De aankondiging volgde na controverse omtrent de arbeidsomstandigheden in Shein fabrieken.