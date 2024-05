Shein reageert op berichten over misstanden: “Herkennen veel beschuldigingen niet”

E-tailer Shein reageert op het bericht van waakhond Public Eye over de aanhoudende misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Shein Group deelt een 30 alinea’s tellend statement op de website van de groep en een woordvoerder van de Shein Group benadrukt de boodschap uit het statement tegen FashionUnited.

“Hoewel we veel van de beschuldigingen in dit rapport niet herkennen, is de discussie over werktijden en lonen die Public Eye aan de orde stelt belangrijk voor ons en we hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de omstandigheden in ons hele ecosysteem,” aldus Shein in het statement.

De groep benadrukt eveneens dat het onderzoek uitgevoerd is door Public Eye een steekproef is en dat dertien personen geïnterviewd zijn. Volgens Shein is het onderzoek daardoor niet representatief voor de gehele productieketen van het bedrijf. Public Eye geeft op de eigen website aan dat het uitvoeren van interviews met fabrieksmedewerkers in veel van de productielocaties te gevaarlijk was. Public Eye heeft zes productielocaties van Shein bezocht.

Shein geeft in het statement aan dat het miljoenen dollars besteedt aan het versterken van bestuur en het naleven van regels in de toeleveringsketen. Leveranciers moeten een supplier code of conduct tekenen. In deze overeenkomst staan regels over dwangarbeid, kinderarbeid, lonen en werktijden, discriminatie en intimidatie. Als onderdeel van de code of conduct beloven leveranciers dat ze geen loon inhouden als onderdeel van strafmethoden als een medewerker een fout maakt. Shein geeft in het statement ook aan dat het regelmatig onaangekondigde audits doet bij leveranciers. Worden de regels overtreden, dan wordt de zakenrelatie meteen verbroken.

U leest het Engelstalige statement van Shein hier.