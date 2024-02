Shein sleept tientallen Temu- en Aliexpress-verkopers voor de rechter

Shein heeft een rechtszaak aangespannen tegen 22 verkopers op Temu en Aliexpress. De gedaagden zouden inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechtelijk beschermde producten en intellectueel eigendom van Shein. De fast-fashion gigant heeft eind vorige maand vier afzonderlijke rechtszaken aangespannen bij de rechtbank van het Noordoostelijke district van Illinois. Dit meldt Sourcing Journal.

Op 23 januari beweerde Shein dat hun ontwerpen veel imitatoren hebben geïnspireerd op e-commerceplatformen Temu en Aliexpress. Om welke producten het precies gaat, wordt niet genoemd. In haar klacht stelt Shein dat ze "onherstelbare schade heeft geleden door de inbreuk van de gedaagden". Shein eist dat de verkopers meteen stoppen met de verkoop van de producten middels een ‘voorlopige voorziening’.

Op 25 januari dienden advocaten namens de 22 verkopers die Shein aanklaagt een bezwaar in tegen Sheins verzoek. Een voorlopige voorziening zou resulteren in het bevriezen van rekeningen. In het document noemen de advocaten van de verdediging dat een voorlopige voorziening "een verwoestend effect” zou hebben op de verkopers. Het document merkt verder op dat een gedaagde eerder "zijn fabriek heeft moeten sluiten […] wat resulteerde in het ontslag van 300 van zijn 500 werknemers."

Dit is niet de eerste rechtszaak die Shein aanspant tegen zijn rivalen. In november 2023 lieten Shein-advocaten zien dat er inbreuk is gemaakt op het "swag bear"-ontwerp van het merk. Op de trui staat een teddybeer die een populaire dans beweging uitvoert. Volgens Shein is het ontwerp nageaapt door Temu en Aliexpress.

Chinese verkoopplatformen liggen al een tijdje overhoop. Shein, die sinds 2008 fast-fashion verkoopt, klaagde in december 2022 rivaal Temu aan wegens inbreuk op intellectueel eigendom. Temu beschuldigde Shein in juli 2023 van het “bedreigen en dwingen van ondernemers tot exclusiviteitsovereenkomsten.” In december 2023 beschuldigde Temu Shein van 'maffia-achtige intimidatie'.