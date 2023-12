Temu dient nieuwe rechtszaak in tegen Shein en beschuldigt rivaal van 'maffia-achtige intimidatie'

Het Chinese verkoopplatform Temu heeft een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen rivaal Shein, zo bleek woensdag uit het ingediende document dat is vrijgegeven door het United States District Court. De nieuwe rechtszaak komt nadat beide partijen in oktober besloten hun eerdere reeks rechtszaken tegen elkaar te laten vallen. De strijdbijl lijkt echter nog niet begraven.

"We hebben Shein aangeklaagd omdat hun acties de laatste tijd zijn geëscaleerd. Ze hebben handelaren illegaal vastgehouden, onder dwang naar hun telefoons gevraagd, accounts en wachtwoorden gestolen, onze bedrijfsgeheimen gestolen en tegelijkertijd handelaren gedwongen ons platform te verlaten", aldus een woordvoerder van Temu tegen Bloomberg.

De ruzie tussen de twee e-commerce platforms is niet van vandaag of gisteren. Shein, die sinds 2008 fast-fashion verkoopt, klaagde precies een jaar geleden Temu aan wegens inbreuk op intellectueel eigendom. Temu, begonnen in 2022, beschuldigde Shein in juli dit jaar van het “bedreigen en dwingen van ondernemers tot exclusiviteitsovereenkomsten.”

Temu en Shein verkopen beide budgetvriendelijke Made-in-China mode- en huishoudelijke goederen. Via de website en app verzenden ze de goederen over de hele wereld. Een greep uit de lijst: Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.