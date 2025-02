'Shein stelt beursgang in Londen door strenge aanpak van Trump'

De beursintroductie van Shein in Londen loopt vertraging op. De fastfashiongigant had aanvankelijk als doel om tegen Pasen 2025 (rond 20 april) naar de Britse beurs te gaan. Dit doel behaalt het Chinese bedrijf naar verluidt niet meer door "Trump's strenge aanpak van goedkope pakketten", zo meldt Financial Times (FT).

Samenvatting Shein's beursintroductie in Londen is uitgesteld tot de tweede helft van 2025, voornamelijk door de afschaffing van de minimis-regel door de Amerikaanse regering.

Deze regelverandering verhoogt de invoertarieven op goedkope pakketten, wat Shein's prijsstrategie en winstgevendheid beïnvloedt.

Naast de Amerikaanse regelgeving, wachten ze ook op goedkeuring van Britse en Chinese toezichthouders, wat het proces vertraagt.

De Amerikaanse regering onder leiding van president Trump is van plan om de minimis-regel af te schaffen. Dit betekent dat goederen van minder dan 800 dollar niet meer vrijgesteld zullen zijn van invoerrechten. Dit heeft grote gevolgen voor Shein, dat goedkope pakketjes rechtstreeks uit Chinese fabrieken verzendt.

De veranderingen zouden de tarieven op de producten van Shein kunnen verhogen en de prijsstrategie van het bedrijf kunnen verstoren, waardoor het moeilijker wordt om de ultralage prijzen te handhaven, zo meldt het FD. Het dagblad rapporteert dat het volgens insiders "waarschijnlijk" is dat het bedrijf haar beursgang verschuift naar de tweede helft van 2025, omdat het worstelt met de mogelijke gevolgen van de nieuwe handelsregels.

De beursgang van Shein in Londen ondervindt al enige tijd vertraging door de huidige geopolitieke spanningen. Het bedrijf diende in juni 2024 vertrouwelijke documenten in bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA), maar de goedkeuring verloopt trager dan verwacht, zo rapporteerde Reuters eerder. Daarnaast voorspelde experts bij FT en Reuters al dat de minimis-regeling van Trump invloed zal hebben op Shein’s winstgevendheid. Bovendien wacht Shein op goedkeuring van zowel de Britse als Chinese toezichthouders voordat het de Londense beurs op kan.