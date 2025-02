'Shein verlaagt waardering voor Londense beursgang'

Shein verlaagt zijn waardering tot 50 miljard dollar (omgerekend 48,1 miljard euro) in het kader van een geplande beursgang in Londen, zo meldt het nieuwsbureau Reuters. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de 66 miljard dollar die het bedrijf in 2023 nog werd toegeschreven. De verlaging volgt op "verslechterde zakelijke vooruitzichten," nadat de Amerikaanse regering de 'de minimis'-vrijstelling voor invoerrechten heeft beëindigd. Deze maatregel stelde Shein in staat om zijn prijzen laag te houden, doordat zendingen onder de 800 dollar geen invoerrechten hoefden te betalen.

Shein is niet alleen geconfronteerd met veranderingen in de VS. Ook de Europese Commissie onderzoekt strengere regels voor goedkope goederen die via e-commerce de EU binnenkomen. Dit kan gevolgen hebben voor het businessmodel van Shein, dat wereldwijd afhankelijk is van goedkope importen. De Commissie overweegt de belastingvrijstelling voor pakketten onder de 150 euro af te schaffen, wat de kosten voor de retailer verder zou kunnen verhogen.

Volgens Reuters maken analisten zich zorgen over de impact van het intrekken van de minimis-regeling op Shein’s winstgevendheid. De maatregel stelde Shein en concurrent Temu in staat om een groot deel van de Amerikaanse markt te bedienen zonder invoerrechten te betalen, wat mogelijk invloed heeft op de prijzen in de toekomst. Het Amerikaanse congrescomité voor China meldt dat Shein en Temu samen meer dan 30 procent van de pakketten die dagelijks naar de VS worden verzonden onder de vrijstelling verzenden.

Shein wacht op goedkeuring van toezichthouders voor beursgang Londen

De beursgang van Shein in Londen heeft al enige tijd op zich laten wachten. Hoewel het bedrijf oorspronkelijk had gehoopt begin 2025 naar de beurs te gaan, meldden ingewijden aan Reuters dat de datum nu rond Pasen is (rond 20 april). Het bedrijf wacht nog op goedkeuring van de Britse en Chinese toezichthouders. Shein diende naar verluidt begin juni 2024 vertrouwelijke documenten in bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA), maar de goedkeuring voor de beursnotering verloopt trager dan verwacht. Marktexperts wijzen Reuters erop dat het doorgaans enkele maanden duurt voordat een IPO goedkeuring krijgt, afhankelijk van het specifieke geval.

Daarnaast moet Shein goedkeuring krijgen van de Chinese toezichthouders, waaronder de China Securities Regulatory Commission (CSRC), voordat het bedrijf daadwerkelijk kan overgaan tot de beursgang.