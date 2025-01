‘Shein wil mid 2025 op Londense beurs genoteerd zijn’

Zal het Shein wel of niet lukken op de Londense beurs het debuut te maken? Bronnen melden aan nieuwsbureau Reuters dat de Chinese online retailer uiterlijk mid 2025 een notering wil hebben.

Op zijn vroegst kan het zelfs gaan om een notering rond Pasen. Pasen valt dit jaar op 20 april.

Voordat een beursnotering mogelijk is, heeft Shein echter nog wel flink wat goedkeuringen nodig. Het helpt niet dat tijdens een hoorzitting eerder deze week het bedrijf geen goede indruk heeft achtergelaten bij Britse parlementsleden. Er werd namelijk geen duidelijkheid gegeven over de productieketen van Shein. Het ging voornamelijk over het gebruik van katoen dat is geproduceerd in de Xinjiang regio, een provincie berucht om dwangarbeid.