Shein zet stap in de richting van producentenverantwoordelijkheid, investeert in The Or Foundation

Online moderetailer Shein gaat stappen zetten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. Het bedrijf investeert over een periode van drie jaar vijftien miljoen dollar in de Amerikaans-Ghanese non-profitorganisatie The Or Foundation, die met het kapitaal gaat werken aan oplossingen voor het textielafvalprobleem, zo is in een persbericht van Shein te lezen.

De samenwerking is een eerste investering van het recent opgerichte UPV-fonds van Shein, waar de aankomende vijf jaar vijftig miljoen dollar in wordt gestoken. Dat fonds is onder meer bedoeld om een bijdrage te leveren het verminderen van textielafval wereldwijd en de verdere ontwikkeling van de circulaire economie, zo staat in het persbericht.

Shein maakt zelf geen cijfers openbaar, maar volgens recente schattingen van onder meer Forbes zou de jaaromzet boven de tien miljard dollar liggen. Het bedrijf werd in april op ongeveer honderd miljard dollar gewaardeerd, zo meldde Bloomberg destijds op basis van anonieme bronnen.

The Or Foundation is eerste partner UPV-fonds Shein

De komende drie jaar gaat er jaarlijks vijf miljoen dollar uit het UPV-fonds naar The Or Foundation. Or Foundation werkt nauw samen met verschillende partijen in de Ghanese tweedehands kledingmarkt. In die markt belanden veel kledingstukken die in West-Europa en Noord-Amerika in textielcontainers worden gegooid, omdat ze niet meer gedragen worden. Een deel van die producten wordt naar Ghana geëxporteerd. Maar ook daar kan lang niet alles worden hergebruikt. Wat niet wordt verkocht of gerecycled, komt bij het afval terecht. Als gevolg daarvan kampt Ghana, evenals een aantal andere Afrikaanse landen, met aanzienlijke textielafvalstromen.

Daar wil The Or Foundation verandering in brengen. De organisatie doet al jaren moeite om de afvalcrisis van de mode-industrie onder de aandacht te brengen. Ook roept het bedrijven ter verantwoording die zich niet bekommeren om de afvalstromen die, direct of indirect, van hen afkomstig zijn. De organisatie wil dat merken ‘de rekening betalen die ze verschuldigd zijn aan de gemeenschappen die voor hun afval zorgen’, zegt Liz Ricketts, medeoprichter en uitvoerend directeur van The Or Foundation, in het persbericht.

Ricketts noemt de investering van Shein ‘een belangrijke stap in de richting van verantwoordelijkheid’. “Wat we als revolutionair zien, is de erkenning van Shein dat hun kleding hier in Kantamanto terecht kan komen, een simpel feit dat geen enkel ander groot modemerk tot nu toe heeft willen erkennen.”

Pilots, programma’s, en een waardiger werkomgeving

The Or Foundation gaat de investering van Shein gebruiken om bedrijven te steunen die textielafval tot nieuwe producten verwerken, en om pilots op te zetten op het gebied van circulaire vezeltechnologie, in samenwerking met Ghanese textielproducenten. Daarnaast wil de Or Foundation het Mabilgu Apprenticeship Program uitbreiden, een ontwikkelprogramma voor jonge vrouwen die werken als dragers in de tweedehands kledingmarkt en dagelijks zware balen tweedehands kleding op hun hoofd vervoeren.

Een ander deel van de middelen gaat naar het verbeteren van de Kantamanto-markt in Accra, een van de grootste markten voor tweedehands kleding ter wereld. Wekelijks passeren daar volgens berekeningen van The Or Foundation grofweg elf miljoen stuks kleding, schoenen en accessoires. De Or Foundation wil van de markt een veiliger en meer waardige werkplek maken. Wat er van de investering overblijft gaat naar overige organisaties in Ghana die het textielafvalprobleem aanpakken.

De investering is een ‘krachtgevende bijdrage voor The Or Foundation’, aldus Daniel Mawuli Quist, directielid van de organisatie, in het persbericht. “We mogen de waardevolle bijdrage die Kantamanto en soortgelijke gemeenschappen leveren aan de circulariteitsbeweging niet uit het oog verliezen,” gaat hij verder. “We hopen dat andere merken dit voorbeeld zullen volgen en zich zullen focussen op de mensen die echt het verschil maken."