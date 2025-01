Shein’s retourzendingen reizen de wereld rond, ondanks beloftes dat niet te doen

Goedkope kledingstukken die altijd aansluiten op de laatste trends; Shein weet met zijn ultra fast fashion hoog te scoren bij consumenten. Het gemak waarmee producten in grote hoeveelheden worden besteld, brengt echter een schaduwzijde met zich mee: retourzendingen. Maar wat gebeurt er met de geretourneerde Shein-kleding? Het Zweedse dagblad Aftonbladet zocht het uit.

Aftonbladet kocht vijf willekeurige artikelen bij Shein; een jas voor kinderen, blauwe jurk met luipaardprint, Manfinity-jas met bloemenprint, jurk met camouflage patroon en bordeauxrode tas. Journalisten van het Zweedse dagblad voorzagen ieder product van een airtag en retourneerden de producten. De journalisten volgden ieder kledingstuk tot hun eindbestemming met één brandende vraag in het achterhoofd: Houdt Shein zich aan de belofte dat retourzendingen niet heel de wereld over hoeven te reizen?

Na maanden van onderzoek blijken drie van de vijf Shein-producten in ieder geval de belofte te breken. Toen Aftonbladet de items retour zenden vanuit Zweden, belandden deze eerst in een logistiek centrum in Polen. De bordeauxrode tas vervolgde haar weg naar België en een van de jurken werd naar een andere stad in Polen gebracht. Het Zweedse dagblad concludeert dat deze items een nieuwe eigenaar hebben gevonden.

De andere jurk, Manfinity-jas en kinderjas verdwijnen daarentegen uit Shein’s aanbod en kunnen niet meer opnieuw worden gekocht door consumenten. De producten vervolgen hun weg naar Turijn - waar de kledingstukken terechtkomen bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opkopen van onverkochte retourzendingen. Meestal worden onverkochte goederen gemengd in zakken die in bulk worden verkocht, schrijft Aftonbladet. Drie weken later verlieten de kledingstukken een containerhaven bij de Italiaanse havenstad Genua en kwamen ze achttien dagen later aan in Elizabeth (New York, Amerika). Dit is echter niet de eindbestemming: De jurk, Manfinity-jas en kinderjas vinden hun eindstation in het Chileense Iquique. Drie van de vijf producten legden zo’n 2.988 kilometer af naar een eindbestemming waar verbranding de realiteit wordt.

Het Zweedse dagblad onderzocht eerder al welke bestemming retourzendingen van H&M kregen. Uit dat onderzoek bleek een deel verbrand te worden, een deel op stortplaatsen te belanden en weer een ander deel zou na duizenden kilometers te hebben afgelegd, belanden op tweedehandsmarkten in het Zuiden. Maar omdat steeds minder van de kleding die op deze manier wordt verscheept geschikt is voor wederverkoop vanwege de slechte kwaliteit, belandt het wederom op vuilnisbelten, alleen niet voor onze deur, maar ver weg: in Chilli, bijvoorbeeld.

FashionUnited zocht contact met Shein en wacht nog op reactie.