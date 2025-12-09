SHIFT presenteert nieuwe samenwerking met 6 toonaangevende agenturen

Met trots kondigt SHIFT een structurele samenwerking aan met 6 vooraanstaande agenturen die samen een sterk netwerk vormen binnen de Nederlandse, Belgische markt én de internationale modeindustrie. Deze agenturen, die al jarenlang succesvolle topmerken vertegenwoordigen en vooroplopen in hun segment, delen niet alleen een professionele visie maar ook een hechte vriendschap en een gedeelde kijk op de toekomst van wholesale.

De recente verhuizing van SHIFT naar de iconische Kromhouthal in Amsterdam-Noord speelde een belangrijke rol in hun keuze om zich aan te sluiten. Deze monumentale, industriële locatie, rijk aan historie en creativiteit, biedt een inspirerende omgeving waar innovatie, sfeer en karakter samenkomen. De Kromhouthal sluit perfect aan bij de behoefte van de agenturen om collecties te presenteren in een omgeving die kwaliteit, authenticiteit en vooruitgang weerspiegelt.

De groep was op zoek naar een vernieuwend Nederlands platform dat verder gaat dan een traditionele kledingbeurs. Zij zochten een plek met een sterke identiteit, een warme en professionele sfeer, een moderne visie op wholesale en een omgeving waar mode, digitalisering en kunst elkaar op natuurlijke wijze versterken. Daarbij was het belangrijk dat retailers niet alleen producten zien, maar ook worden geïnspireerd, geïnformeerd en verbonden. In SHIFT vonden zij precies die combinatie van visie, kwaliteit en toekomstgerichtheid.

SHIFT ontwikkelt zich in hoog tempo tot een event waar zowel progressieve cultuurmerken als sterke commerciële merken worden gepresenteerd. Onder de naam CURATED worden onder meer Universal Works, Karhu, Evisu, Purple Mountain, Libertine Libertine, No Problemo, Converse, Red Wing, Pyrenex, Champion Pinnacle, Tenue Jeans en Goodies Sportif getoond. Het volledige merken overzicht staat op onze website.

Daarnaast verwelkomt SHIFT een breed scala aan andere relevante en inspirerende partijen die retailers helpen zich te onderscheiden, hun positie te versterken en hun marges veilig te stellen. Deze aanvullende spelers bieden inzichten, services en oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige retail strategie.

In een markt die verzadigd is en waarin retailers steeds meer op elkaar beginnen te lijken, speelt SHIFT een cruciale rol. Het platform geeft retailers nieuwe impulsen, frisse ideeën en de kans om zich écht te onderscheiden. Niet door hetzelfde in te kopen als de buurman, maar door te kiezen voor merken en partners die richting geven aan de retail van morgen.

De samenwerking met de 6 agenturen stelt SHIFT in staat om de komende edities verder te verrijken met inspirerende presentaties, relevante kennisdeling en vernieuwende concepten. SHIFT creëert hiermee bijeenkomsten die niet alleen informeren, maar retailers ook inspireren en verbinden.

Vanaf vandaag kunnen bezoekers zich registreren via www.shift-now.nl om op 19 januari 2026 aanwezig te zijn. Naast een indrukwekkende line-up van merken wordt binnenkort ook een inhoudelijk sterk programma bekendgemaakt.