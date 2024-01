Shoeby dicht bij afronding WHOA-traject

Modeketen Shoeby is dicht bij de afronding van het WHOA-traject, zo liet een woordvoerder in januari al weten aan FashionUnited. De afspraken met de schuldeisers moeten alleen nog worden goedgekeurd, ‘gehomologeerd’, worden door de rechter. Retailtrends heeft inmiddels documenten in handen over de verdeling van het geld dat schuldeisers kunnen krijgen.

De woordvoerder van Shoeby heeft meermaals aangegeven geen uitspraken te doen over de uitspraken met de schuldeisers, mede omdat de procedure nog loopt. Het is dan ook niet duidelijk hoe Retailtrends aan de documenten is gekomen, maar het platform rapporteerde in september als eerste over het WHOA-traject op basis van een brief die het in handen kreeg.

Het platform meldt dat er in totaal 13,5 miljoen euro verdeeld wordt onder de schuldeisers. De diverse crediteuren zijn in verschillende klasses verdeeld, maar er zijn ook drie partijen hun volledige claim terug. Schuldeisers uit klasse 1 krijgen 20 procent van hun claim terug, de schuldeisers uit klasse 2 en 3 krijgen het bedrag dat overblijft na de eerdere uitbetalingen ‘proportioneel’ verdeeld, aldus Retailtrends.

Bij een WHOA-traject (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is het voor levensvatbare bedrijven mogelijk om tot een akkoord te komen met schuldeisers en hierdoor een faillissement te omzeilen. Het bedrijf moet wel de lopende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het betalen van de huur, blijven voldoen tijdens het traject. Op deze manier kan het bedrijf na de schuldsanering weer verder wanneer het akkoord door een rechter bekrachtigd is.