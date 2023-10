Shoeby maakt stappen in WHOA-procedure, presenteert in december conceptakkoord

Nederlandse retailer Shoeby maakt vooruitgang in de WHOA-procedure die in september is gestart. Het bedrijf verwacht in december een conceptakkoord te kunnen presenteren aan de crediteuren, zo bevestigt Shoeby aan FashionUnited.

“De afgelopen weken zijn er een aantal belangrijke stappen gezet, die vereist zijn om te komen tot het conceptakkoord. Daarnaast zijn, conform afspraak, alle verplichtingen die ná 1 september zijn ontstaan, voldaan binnen de reguliere termijnen,” aldus het bericht. Uitspraken over de inhoud van het conceptakkoord worden niet gedaan.

Shoeby benadrukt dat de winkels gewoon open blijven, evenals de website. Van een faillissement is dan ook geen sprake.