Shoeby rondt WHOA-traject af

De Nederlandse modeketen Shoeby is tot een akkoord gekomen wat betreft haar WHOA-procedure, dat meldt Shoeby in een persbericht. De modeketen is, naar eigen zeggen, de eerste grote retailer die met succes goedkeuring heeft gekregen voor deze regeling.

Shoeby deed in september 2023 een beroep op de WHOA-procedure, nadat het in financiële moeilijkheden kwam door de gevolgen van de coronacrisis. De goedkeuring betekent nu dat Shoeby haar laatste stappen kan zetten in het herstructureringsplan.

Shoeby meldt dat het akkoord en de daaruitvloeiende afspraken met de crediteuren in de komende weken worden geïmplementeerd. Daarbij ontvangen crediteuren een eenmalige betaling, gebaseerd op een percentage van hun uitstaande vordering, tegen finale kwijting, zo staat in het persbericht. Wat de financiers van het bedrijf betreft, blijven ING Bank en Van Deursen Beheer B.V., aan zet. Van Deursen Beheer verstrekt bovendien een nieuwe lening aan Shoeby, zodat zij haar WHOA-akkoord kan uitvoeren.

“We zijn trots op de afgelopen maanden, waarin we in goed overleg met onze crediteuren tot dit akkoord zijn gekomen. De WHOA is recent in het leven geroepen voor bedrijven die in de kern gezond zijn. Wij zijn een in de kern gezond bedrijf en dat is ook de reden dat we het WHOA-traject succesvol hebben kunnen afronden,” aldus Mitch van Deursen, CEO bij Shoeby.

De WHOA-wet (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) werd in 2021 in het leven geroepen. Het doel van de WHOA-procedure is om bedrijven in staat te stellen om zelf nieuwe afspraken te maken met al hun crediteuren (ook wel ‘schuldeisers’ genoemd) tegelijk. Deze afspraak wordt vervolgens goedgekeurd door de rechtbank. Om vervolgens zo versneld in een gezonde situatie terecht te komen. Deze procedure is enkel toepasbaar voor bedrijven die in de kern gezond zijn en toekomst hebben. Maar die door ‘bijzondere’ omstandigheden onder druk zijn komen te staan.