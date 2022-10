Shopify komt in actie tegen malafide webshops

Platform Shopify gaat actief malafide webshops van het platform weren, zo blijkt uit een statement van de Europese Commissie. Dit besluit zou genomen zijn na diverse gesprekken tussen de commissie, nationale consumenten waakhonden en Shopify.

Shopify heeft nu besloten om een ‘snel en effectief ‘notificatie en actie’ procedure te implementeren voor nationale consumentenbonden. Ook verandert het de templates van het platform waardoor handelaren transparanter moeten zijn naar consumenten. Daarbij heeft het toegezegd om webshops die illegale activiteiten ondernemen van het platform te halen en de details van deze bedrijven door te spelen naar de nationale consumentenbonden. Het betreft webshops die bijvoorbeeld valse claims maken over de schaarste van een product, namaak producten kopen, of producten nooit leveren.

Omdat Shopify van origine uit Canada komt hebben ook nationale consumentenbonden in de EU hun samenwerking met het Canadian Competition Bureau versterkt. Dit is gedaan om beter actie te kunnen ondernemen tegen handelaren die niet in de EU gevestigd zijn.