Shopify lanceert nieuwe webshopdienst voor retailers

Shopify lanceert een nieuwe webshopdienst voor retailers: Commerce Components by Shopify (CCS), dat meldt het platform in een persbericht. De nieuwe webshopdienst voorziet retailers van een set nieuwe technologische componenten.

Commerce Components by Shopify biedt retailers toegang tot Shopify’s kernonderdelen, zoals de betalingsdiensten en API’s, voor hun eigen webwinkel. De dienst helpt retailers om sneller in te spelen op de snelle technologische evolutie en de continue veranderende behoeften van de consument, zo staat in het persbericht.

“Commerce Components by Shopify ontziet retailers van technische inspanning, geld- en tijdverspilling aan iets dat Shopify al heeft opgebouwd. Retailers kunnen die tijd nu gebruiken voor het aanpassen en opschalen van hun aanbod”, aldus Harley Finkelstein, president bij Shopify.

De prijs van de nieuwe webshopdienst hangt af van de retailers’ wensen, zo is te lezen. Een abonnement voor Shopify Plus kost momenteel 2.000 dollar (1885 euro) per maand en de basiskosten zijn 29 dollar (27 euro).