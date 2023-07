Showroomprivé duikt in het rood in eerste halfjaar 2023

Het Franse online platform Showroomprivé (SRP) noteert 331,1 miljoen euro netto-omzet in het eerste halfjaar van 2023. Dat staat gelijk aan een groei van 8,5 procent, blijkt uit het financiële verslag.

De thuismarkt, Frankrijk, is goed voor 262,8 miljoen euro omzet. Internationaal bereikt Showroomprivé een omzet van 61,7 miljoen euro. Hier wordt ook de grootste groei behaald: 11,3 procent. De omzetgroei in Frankrijk bedraagt 6,9 procent.

Hoewel Showroomprivé een groei in de omzet ziet, daalt het operationele inkomen van 3,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2022 naar 1,2 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023. Dit betekent een daling van 64,3 procent. Onderaan de streep duikt het bedrijf in het rood met een nettoverlies van 2,8 miljoen euro.

Dit komt voornamelijk door eenmalige kosten, die samen 2,5 miljoen euro vertegenwoordigen, zoals kosten voor de herstructurering van het logistieke netwerk en professionele uitgaven. De overige 1,6 miljoen euro werd uitgegeven aan betalingen in aandelen.