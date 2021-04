Showroomprivé ziet netto omzet met 51 procent stijgen in eerste kwartaal

Showroomprivé heeft het eerste kwartaal van het huidige boekjaar met een flinke omzetstijging afgesloten. Het bedrijf zag de omzet toenemen met 51 procent in drie maanden tijd, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Door de uitzonderlijke groei behaalde online retailer Showroomprivé een omzet van 178,4 miljoen euro. In thuisland Frankrijk steeg de omzet met 51,8 procent naar 147 miljoen euro, maar in de internationale markten zag Showroomprivé zelfs een groei van 64,1 procent naar een omzet van 29,5 miljoen euro.

“2021 begon erg veelbelovend en heeft bevestigd dat we het juiste pad bewandelen met onze strategische stappen,” aldus Co-CEO’s Thierry Petit en David Dayan in het kwartaalverslag. “Hoewel we wellicht hebben geprofiteerd van de voordelige vergelijking met het kwartaal vorig jaar, is de belangrijkste factor ons vermogen om te kapitaliseren op het harde werk van de afgelopen maanden die ons in staat heeft gebracht ons aanbod van premium merken uit te breiden en aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen.” De Co-CEO’s schrijven dat in het kwartaal 620.000 nieuwe klanten zich bij de online retailer hebben gemeld.