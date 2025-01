‘Siciliaanse koffiebrander Zicaffe dient bezwaar in tegen Zara’s Zacaffe-merk’

De Siciliaanse koffiebrander Zicaffe heeft naar verluidt een verzoek ingediend bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in de hoop dat Zara-moeder Inditex niet de naam 'Zacaffe' mag gebruiken voor zijn nieuwe in-store koffiegebieden in Zara-winkels, zo meldt Reuters.

Inditex, het Spaanse moederbedrijf van merken zoals Zara, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, introduceerde zijn eerste Zacaffe-ervaring naast een Zara Man-winkel in Madrid, in de wijk Salamanca, na succesvolle experimenten met in-store koffiegebieden in plaatsen als Parijs en Lissabon. In Zacaffe wordt naast drank worden er ook zoetigheden geserveerd, zoals croissants en gebak.

Zacaffe en Zicaffe

Inditex diende op 7 oktober een aanvraag in voor het Zacaffe-handelsmerk, met mogelijke bezwaren toegestaan tot 10 januari, conform de EUIPO-regelgeving. Zicaffe, een familiebedrijf dat koffiemelanges brandt en exporteert, heeft op 25 december gereageerd op de patentaanvraag van de Spaanse modeketen, zo blijkt uit officiële documenten die op de website van EUIPO zijn gepubliceerd en die Reuters heeft ingezien. Het bedrijf stelt dat de vergelijkbare fonetische structuur van 'zi' en 'za' tot verwarring bij de consument kan leiden.

Mode ontmoet koffie en juridische uitdagingen

Steeds meer modemerken breiden hun merkidentiteit uit naar lifestyle door eigen restaurants en cafés te openen. Bekende voorbeelden zijn Ralph’s Coffee (Ralph Lauren), Gucci Osteria (Gucci) en Café Dior. Deze trend gaat echter niet altijd zonder juridische uitdagingen. Zo startte Dior in 2023 een rechtszaak tegen een Amerikaans café met dezelfde naam, dat naar verluidt zonder toestemming het logo en de merknaam van Dior gebruikte. Dior eiste een schadevergoeding van 2 miljoen dollar (ongeveer 1,85 miljoen euro) vanwege vermeende inbreuk op hun luxueuze reputatie. Het betreffende café is inmiddels gesloten.