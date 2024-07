Sieradenmerk TwoJeys opent eerste winkel in Amsterdam

Twojeys, het sieradenmerk uit Barcelona geïnspireerd door de Californische stijl, opent binnenkort zijn eerste winkel in Nederland. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht. Het merk, dat online en fysiek beschikbaar is in Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla en Londen, zal binnenkort Amsterdam aan dit rijtje toevoegen.

Het sieradenmerk voor mannen, in 2019 opgericht in Barcelona door Biel Juste en Joan Margarit, biedt naast accessoires ook kleding aan. Het merk is online in Nederland beschikbaar, maar had nog geen fysieke winkel in het land. Hier komt verandering in: de nieuwe winkel in Amsterdam wordt de tweede internationale winkel en zevende eigen winkel van het merk.

De winkel opent op 19 juli haar deuren. De winkel is open van maandag tot en met zaterdag van 12:00 uur tot 19:00 uur, en op zondag van 13:00 uur tot 18:00 uur.

Adres: TwoJeys, Runstraat 31, 1016 GJ Amsterdam.