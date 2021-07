SKC: Merken en retailers maken weer winst, maar kledingmakers blijven achter

Wereldwijd klimmen merken en retailers weer uit het coronadal: winkels heropenen, de cijfers keren geleidelijk weer terug naar het oude niveau of daarboven. Voor werknemers van kledingfabrieken verbetert de situatie echter nauwelijks, zo blijkt uit onderzoek van Schone Kleren Campagne (SKC). Er is nog altijd sprake van schending van arbeidsrechten en onderbetaling, en met de oplopende besmettingen lijkt daar voorlopig geen einde aan te komen.

SKC deed onderzoek naar werkomstandigheden in zeven landen, waaronder Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Sri Lanka, Myanmar en Pakistan. Daaruit maakte de organisatie op dat kledingmakers in totaal circa 11,9 miljard dollar (omgerekend 10,1 miljard euro) aan inkomen verloren door ontslag, noodzakelijk verlof, onderbetaling of het uitblijven van betalingen als gevolg van de pandemie.

Gedurende het afgelopen jaar annuleerden merken orders, werden prijzen gereduceerd en goederen niet betaald. Ongeveer 1,6 miljoen medewerkers van kledingfabrieken werden daardoor ontslagen, lonen werden verlaagd, en bij verlof of ontslag werd minder vergoeding betaald dan wettelijk voorgeschreven. Velen kampen nu nog met de gevolgen en hebben grote moeite zichzelf of hun familie te onderhouden.

“Het is ruim een jaar geleden sinds meer dan 100 modemerken en andere organisaties reageerden op de pandemie door een ‘Call to Action’ voor de kledingindustrie te tekenen, maar slechts een klein deel van de werknemers heeft vergoedingen ontvangen,” aldus Ineke Zeldenrust van SKC. “We kunnen niet rekenen op het eigen initiatief van merken (…) Het is cruciaal dat bedrijven en vakbonden een bindende en uitvoerbare overeenkomst onderhandelen en ondertekenen om te voorkomen dat miljoenen kledingmakers en hun families nog dieper in de problemen raken.”