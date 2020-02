Skechers behaalt recordomzet in financiële jaar 2019

Skechers USA, Inc. heeft in het boekjaar 2019 een recordomzet behaald, zo meldt het bedrijf in de jaarcijfers. Aan het einde van de twaalf maanden kwam de omzet namelijk neer op 5,22 miljard dollar (4,7 miljard euro).

Skechers USA, Inc. behaalde een omzetgroei van 12,5 procent in het boekjaar. De netto inkomsten stegen met 15,1 procent naar een bedrag van 346,6 miljoen dollar, omgerekend zo’n 316,5 miljoen euro. Robert Greenberg, CEO van Skechers is dan ook zeer positief in het jaarverslag. Vier kwartalen op een rij behaalde het bedrijf record omzetten, wat leidde tot het resultaat van de 5,2 miljard dollar omzet.

Zoals vele andere modebedrijven die hun financiële resultaten bekend hebben gemaakt de afgelopen week, geeft Skechers aan dat het de situatie in China nauw in de gaten houdt. “ We blijven de situatie in de gaten houden en de potentie ervan om onze wereldwijde zaken te onderscheppen. Het merk Skechers is sterk in China en we houden zelfvertrouwen over de lange-termijn kansen in het land.”

Skechers sloot het financiële jaar af met 3547 winkels wereldwijd, waarvan er in het boekjaar 2019 in totaal 240 werden geopend.