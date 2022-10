Skechers klaagt Hermès aan voor octrooi-inbreuk

Schoenenbedrijf Skechers klaagt luxeconcern Hermès aan, zo blijkt uit een persbericht van Skechers. Er is een rechtspraak aangespannen door Skechers USA Inc. tegen Hermès International en Hermès of Paris voor octrooi-inbreuk op de Massage Fit technologie van Skechers.

Hermès heeft in 2022 namelijk twee schoenen geïntroduceerd - de Éclair en Envol, die een middenzool en onderzool gebruiken die volgens Skechers inbreuk maken op diverse patenten die het bedrijf heeft, aldus het persbericht.

“Skechers investeert veel hulpmiddelen in onderzoek en ontwikkelingen zodat ze nieuwe, unieke en spannende schoenen technologie kunnen introduceren bij hun klanten,” aldus een woordvoerder van Skechers in het persbericht. “Het is teleurstellend dat een bedrijf met de reputatie van hermès gekozen heeft om Skechers’ gepatenteerde ontwerpen te kopiëren en inbreuk te maken. Hoewel Skechers altijd liever op de markt wil concurreren dan in de rechtszaal, heeft het bedrijf geen keuze dan juridische actie te ondernemen als onze concurrenten onze rechten schenden.”