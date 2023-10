Skechers overtreft omzet van 2 miljard dollar in derde kwartaal

Schoenenbedrijf Skechers U.S.A., Inc. heeft in het derde kwartaal de omzetgrens van 2 miljard dollar (1,89 miljard euro) doorbroken. Het bedrijf overstijgt deze grens dankzij een stijging van 7,8 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zo blijkt uit de financiële update.

Niet alleen de omzet steeg in het derde kwartaal, ook het netto resultaat nam toe. Uit de update blijkt dat de nettowinst een sprong maakte van 85,9 miljoen dollar naar 145,4 miljoen dollar. Dit komt neer op een stijging van 69,3 procent.

Met nog één kwartaal te gaan voordat het boekjaar weer wordt afgesloten, gaat Skechers ook verder in op de verwachtingen voor het bedrijf. In het vierde kwartaal verwacht het een omzet tussen de 1,91 en 2,01 miljard dollar te behalen. Alles bij elkaar, voor het gehele boekjaar, verwacht het bedrijf een omzet tussen de 7,95 en 8,05 miljard dollar.

