Skechers passeert grens van twee miljard in tweede kwartaal boekjaar 2023

Skechers U.S.A., Inc. behaalt een omzet van ruim twee miljard Amerikaanse dollar in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Omgerekend is dat 1,8 miljard euro. Het moederbedrijf van het merk Skechers tilt daarmee zijn omzet 7,7 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder, blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzetgroei wordt toegeschreven aan de wereldwijde vraag naar ‘comfort producten’, schrijft Chief Operating Officer, David Weinberg, in het verslag. In alle afzetmarkten maakt Skechers een twee- of driecijferige groei door. Zo groeit de omzet van Skechers met 20 procent in Azië-Pacific. China groeit 19 procent en India 27 procent. In de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) vergroot Skechers zijn afzetmarkt met 16 procent. In Duitsland groeit het bijvoorbeeld met 29 procent en in het Verenigd Koninkrijk met 13 procent.

Naast een groeiende omzet, noteert Skechers ook een stijgende nettowinst. De winst in het tweede kwartaal van 2023 komt neer op 152,6 miljoen dollar (139,3 miljoen euro). In dezelfde periode een jaar eerder lag de winst nog op 90,4 miljoen dollar (82,5 miljoen euro).