Skechers sleept Steve Madden voor de rechter

Schoenenmerk Skechers klaagt Steve Madden aan. Skechers beweert dat Steve Madden inbreuk maakt op zijn merkrechten met de ‘Kennie’-collectie, zo schrijft Business of Fashion. Skechers vindt dat het S-logo in de collectie wordt nagedaan.

De ‘Kennie’-collectie van Steve Madden bevatten namelijk een S-ontwerp dat consumenten mogelijk misleidt in de veronderstelling dat Skechers ze heeft gemaakt of goedgekeurd, zo luidt de aanklacht volgens Business of Fashion.

In de rechtszaak werd het ontwerp op de schoen van Steve Madden ‘in feite een gestileerde ‘S’ van vergelijkbare (zo niet bijna identieke) proporties’ genoemd, mits de S-logo’s op dezelfde plaats op de schoenen van Skechers zijn geplaatst.