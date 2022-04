Skechers zet nieuw eigen kwartaalrecord in Q1

Skechers U.S.A., Inc. heeft in het eerste kwartaal een nieuwe eigen omzetrecord gezet, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het bedrijf behaalde een omzet van 1,82 miljard dollar dankzij een stijging van 26,8 procent. Omgerekend is dit een omzet van 1,72 miljard euro.

Het netto resultaat van het bedrijf steeg eveneens flink. Het netto inkomen kwam door een stijging van 23 procent neer op 121,2 miljoen euro. Omgerekend is dit 114,9 miljoen euro.

Skechers U.S.A., Inc. behaalde in het kwartaal de meeste omzetgroei in de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Hier steeg de omzet met 49 procent. In geheel Amerika steeg de omzet met 31 procent en in de Asia Pacific-regio met 4 procent. Verdeeld over wholesale en direct-to-consumer verkoop was er een stijging te zien van 33 procent in het wholesalekanaal. In het direct-to-consumer kanaal was een toename te zien van 16 procent.