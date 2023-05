Skechers ziet kwartaalomzet boven 2 miljard uitstijgen

Skechers U.S.A., Inc. - het moederbedrijf van het merk Skechers - heeft in het eerste kwartaal een omzet van 2 miljard dollar behaald. Omgerekend komt het neer op 1,8 miljard euro. Het is voor het eerst dat het bedrijf deze omzetgrens in één kwartaal behaald, zo blijkt uit de financiële update.

De omzetgrens werd aangetikt door een omzetstijging van 10 procent jaar op jaar. COO David Weinberg geeft in het bericht aan dat de omzetstijging toegeschreven wordt aan de kracht van Skechers in meeste wereldwijde markten waarin het bedrijf actief is. Zowel de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en de Apac (Asia Pacific) verbeterde met 21 procent.

Niet alleen de omzet verbeterde in het eerste kwartaal, ook het nettoresultaat steeg. Skechers U.S.A., Inc. noteert namelijk een nettowinst van 160,4 miljoen dollar. Omgerekend is dit 145,8 miljoen euro.